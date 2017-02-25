NBA》忍無可忍 卡森斯怒轟國王隊「懦弱」

卡森斯忍不住砲轟國王的不誠實。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國王曾經保證會留下「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins），依然在明星賽結束後將他交易至鵜鶘。表弟終於按捺不住苦悶情緒，公開砲轟國王交易他是懦弱之舉。

卡森斯表示，他不想找國王老闆蘭納戴夫（Vivek Ranadive）或總管狄瓦茲（Vlade Divac）談這件事，「為什麼要談？這是個懦弱的行為，我很確定會得到一個懦弱的答案。」

交易前一週，國王告訴卡森斯不會被交易。表弟更透露，狄瓦茲在3週前甚至還和經紀人到他家，告訴他想要做哪些交易，老闆還在明星賽前傳簡訊，詢問他對於某名球員的看法，似乎想要補強，「是老闆耶！所以交易案發生後，我很震驚，也很不解。」

被告知轉戰鵜鶘隊後，卡森斯一度哽咽落淚，畢竟他已在沙加緬度的社群經營多年，「離開這些人讓我難過，而國王隊的不誠實更讓我受傷。」