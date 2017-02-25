NBA》雷聲大雨點小 七六人超級新秀本季報銷

西蒙斯本季確定報銷。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕七六人狀元西蒙斯（Ben Simmons）因為去年10月進行右腳蹠骨手術，至今仍未上場，原本傳聞他可能會在明星賽後亮相，但今天球團宣布，因為復原狀況不理想，本季他將不會出賽。

「我們一直期待他能盡快上場，至少在今年球季結束之前，不過這可能不會發生了，他的傷勢並未完全康復。」七六人總經理科朗格洛（Bryan Colangelo）今宣布，西蒙斯將缺席接下來的26場例行賽，「大家都不希望用這樣的方式展開自己的球員生涯，但就是發生了，今天聽到這消息，我們都很沮喪，尤其西蒙斯本人更是心碎。」

此外，七六人主力中鋒恩比德（Joel Embiid）也因左膝傷勢將再缺陣至少4場，目前七六人戰績21勝35敗，東部排名倒數第三。