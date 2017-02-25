NBA》J.R.史密斯近期復出 洛夫可望季後賽前回歸

J.R.史密斯（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士隊上兩名大將J.R.史密斯（J.R. Smith）與洛夫（Kevin Love）目前都因傷缺陣。不過最近傳出好消息，J.R.史密斯復原進度超前，近期可望復出，而洛夫預計能在四月回歸，趕上季後賽。

J.R.史密斯在去年12月底因拇指傷勢而進行手術，已經缺席近3個月。但J.R.史密斯在昨天對上尼克的賽前有參與練習，且感覺良好。騎士總管葛瑞芬（David Griffin）表示，J.R.史密斯比預期的復原還快，或許能提早回歸。

洛夫在2月14日才剛動完左膝手術，醫生告誡他要休養6個禮拜才會康復。洛夫預計在本周末拆線，他也自信認為能在3月底左右復出，如此一來還有2周的時間可以準備季後賽。

談到上周因傷缺席明星周，洛夫表示，雖然遺憾但這是不得已的決定。「沒參加明星賽很令人沮喪，我很想待在那比賽，但為了我自己與整個球隊好，在那一周好好休息並復原是好事。」

洛夫（資料照，今日美國）