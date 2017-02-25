NBA》轉戰鵜鶘首戰慘敗 卡森斯：我們目前還是糟糕的球隊
2017/02/25 10:05
卡森斯（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕昨日是「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）首次披上鵜鶘球衣出戰，但他與A.戴維斯（Anthony Davis）的「肯塔基雙塔」組合並沒有奏效，終場以99：129敗給火箭。
卡森斯雖然繳出27分、14籃板、5助攻的優異成績，但全隊僅有3人得分破十，因此吞下敗仗。而在賽後卡森斯認為球隊目前還有待改進。「我們不能認為自己是厲害的球隊，我們還得打得更努力，因為目前為止，鵜鶘還是一支糟糕的球隊。」
卡森斯還認為自己與球隊需要一些磨合期，「我們還沒準備好，很少有球隊像我們一樣有這樣巨大的改變，這一連串的措施會改變整個球隊的動態，所以這需要時間。」
不過卡森斯也表示，自己與國王已經完全分離，現在以全心投入鵜鶘。「我將這次的開始視為嶄新的機會，我已經能將自己與國王隊分離，現在我是獨立的個體，而我將我以前的經驗帶來鵜鶘，或許會有特別的事發生。」
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