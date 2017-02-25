網球》馬賽公開賽 松加、壞小子首次交手
2017/02/25 11:12
基里奧斯將在四強首次面對松加。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕ATP250分的法國馬賽13公開賽進行到四強戰，由世界排名19的法國好手加斯奎特（Richard Gasquet）、世界排名17的法國好手普耶（Lucas Pouille）、澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）及法國「阿里」松加（Jo-Wilfried Tsonga）爭奪決賽門票。
兩位法國選手上演同胞內戰，加斯奎特與普耶生涯交手兩次，兩人各拿下一次勝利，排名接近、實力相當。加斯奎特在本月中旬的鹿特丹公開賽遇上第4種子柏蒂奇（Tomas Berdych）次輪就出局，這次來勢洶洶，8強戰中拍落了頭號種子法國「跳跳虎」蒙菲爾斯（Gael Monfils），挺進四強。
另一邊的基里奧斯及松加更有看頭，法國阿里才在鹿特丹公開賽一路過關斬將，在決賽三盤大戰擊敗世界排名10的比利時好手高芬（David Goffin）奪冠，身體狀況非常好；而個人風格鮮明的壞小子基里奧斯球風也很大膽，這次兩人生涯首次交手，相當令人期待。
松加剛在鹿特丹奪冠。（法新社）
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