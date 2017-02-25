網球》肩傷已復原？喬帥墨西哥公開賽提前出賽

喬帥月初參加台維斯盃。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕近日負肩傷的前球王喬科維奇（Novak Djokovic），原本計劃在本月稍早參加完台維斯盃後休養一陣子，三月再參加ATP積分1000的法國巴黎銀行公開賽（BNP Paribas Open，原印第安泉大師賽），最近卻改變主意，決定先參加下週開打的墨西哥網球公開賽（Abierto Mexicano Telcel）。

喬帥在推特中逗趣的寫道：「好消息！我將會參加下週在阿可波羅的比賽，你們想我嗎？」，台維斯盃才因肩傷要求傷停，加上從2007開始每年都沒有缺席同一時間進行的杜拜網球賽（Dubai Duty Free Tennis Championships），提早出賽的決定令人意外，喬科維奇因為澳網提早出局，本賽季才進行8場比賽，可能因此希望提早參加比賽熱身。

除了喬科維奇之外，「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、加拿大「巨砲」羅尼奇（Milos Raonic）、西利奇（Marin Cilic）、提姆（Dominic Thiem）、高芬（David Goffin）、阿根廷德爾波特羅（Juan Martin del Potro）也都將參賽。而杜拜網球賽則有球王穆雷（Andy Murray）、費德爾（Roger Federer）、瓦林卡（Stan Wawrinka）、蒙菲爾斯（Gael Monfils）、柏蒂奇（Tomas Berdych）坐鎮，兩場賽事都相當有看頭。