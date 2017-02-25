MLB》春訓開幕戰 洋基彪形菜鳥轟到月球（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今進行春訓開幕戰，24歲重砲新秀賈吉（Aaron Judge）一棒轟到記分板最上層，被官網形容成轟到月球，率隊9：4擊敗費城人。

賈吉是洋基2013年首輪第32順位的新秀，去年入選《棒球美國》百大新秀第18名，並首度登上大聯盟，可惜表現不如預期，出賽27場打擊率僅0.179，但今年春訓首戰就開轟。

賈吉表示去年臀部動作不太對，身體會前傾然後揮到不好的球，春訓前他研究邦茲（Barry Bonds）、A-Rod等人的打擊影片，改善下半身的動作。總教練吉拉迪（Joe Girardi）表示，賈吉本身就有長打實力，若能找到送球的方法會很可怕。

不僅賈吉，葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）與日裔捕手東岡（Kyle Higashioka）也都開轟，洋基首戰狂敲11支安打。