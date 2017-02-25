台日對抗賽》中職情蒐多用心？「鄉長」貼這張圖秒懂

〔體育中心／綜合報導〕「2017中職日職對抗賽」將於下週二登場，明星投手「鄉長」陳禹勳昨天在臉書上秀出中職聯隊的情蒐資訊，展現對日本的奪勝企圖心。

從陳禹勳的貼文中可看出中職聯隊在日本隊先前對上荷蘭、墨西哥熱身賽的情蒐成果，內容包含打者對特定球種的打擊率、打擊特性、以及守備專長等等。陳禹勳去年對日職聯隊共投2局無失分，今年將再度扮演中職聯隊後援要角。