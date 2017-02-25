NBA》老愛嘲諷麥基 勇士球團看不下去出手處理
2017/02/25 08:55
麥基。（資料照，美聯社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士中鋒麥基因常在場上出糗，成為「俠客烏龍球」常客，也經常遭主持人歐尼爾調侃，兩人昨天又在推特上開戰，對此，勇士球團決定插手處理，已向相關電視台聯繫。
TNT電視台節目《Inside The NBA》中，頗受觀眾歡迎的「俠客烏龍球」（Shaqtin' a Fool）過去經常拿麥基（JaVale McGee）出糗片段作文章，加上主持人歐尼爾（Shaquille O'neal）不斷揶揄，塑造麥基的天兵形象。這些作為也讓麥基相當不滿，先前就曾表示他不喜歡這樣的事情，不過情況並未因此改善，反而變本加厲，日前該單元又回顧麥基的出糗影片，讓他忍無可忍，並與歐尼爾在推特上爆發筆戰。
《ESPN》報導指出，這波衝突也引起勇士球團關注，球團認為這個單元內容，讓麥基形象變得負面，也對他造成不良影響，他們已向TNT電視台聯繫，希望能解決相關問題。
對此，麥基本人尚未回覆媒體，但勇士主帥柯爾（Steve Kerr）與隊友杜蘭特（Kevin Durant）都為他抱不平，杜蘭特批評歐尼爾這樣的行為很幼稚，柯爾則稱讚麥基是名很棒的球員，也是很棒的人，「我不會因為他的沮喪而責怪他，歐尼爾已經拿他來炒作很多年了，我可以感受到麥基的沮喪。」
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