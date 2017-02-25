NBA》將轉行當球評 波許：不用再流汗跟跑步了

波許（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火明星球員波許（Chris Bosh）本季因血栓問題，遲遲無法上場比賽，他也另謀出路，近期宣布將擔任TNT電視台的球評與新節目主持人。

波許因為血栓問題，本季無法上場，未來重返球場的機率並不高。《邁阿密先驅報》指出，5週之後將確定波許出賽數少於25場，熱火就能騰出他本季高達2370萬美元（約新台幣7億1988萬元）的薪資空間。

而在接下來的5周，波許都將在美國時間的周一晚上擔任TNT的廣播主持人。對此他表示，這與打球是不一樣的。「我的意思是，當球評最好的部分，就是不用流汗和跑來跑去，也不用大聲喊叫。我認為這會很酷，因為我能繼續關注比賽，這是最重要的部分，我感到非常興奮。」

熱火總教練史波斯查（Erik Spoelstra）對此也樂見其成，並稱讚波許是天生的球評。「我想他會做得很棒，我很高興他能有這個機會，我會準時收看。」而熱火將在下周一對上小牛，波許將有機會該場比賽擔任球評。