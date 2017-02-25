NBA》挺隊友麥基 杜蘭特嗆：歐尼爾罰球不也都麵包

麥基（左）、杜蘭特。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕勇士中鋒麥基（Javale McGee）因為《俠客烏龍球》再度與前NBA球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）在推特上爆發筆戰，這番衝突也引起球團注意，已向相關電視台反應，對此杜蘭特（Kevin Durant）在受訪時力挺隊友，稱歐尼爾這樣的行為很幼稚，並引來對方在推特上反擊。

「他總是很認真，他來到這裡，就像一般球員一樣，付出很多努力，他只是需要尊重，和任何人一樣」麥基衝突爆發後，並未在勇士練球日中現身，隊友杜蘭特則挺身為他說話。

「我可以理解歐尼爾為了工作需求，所以要拿這些事情來說嘴製造樂趣，可是一次又一次且沒有理由的，人家都已經說了不喜歡這樣，你還出言威脅，我不知道警察可以這樣威脅人民。」杜蘭特也拿歐尼爾先前取得警察身份的事情來嘲諷他。

「這真的很幼稚，這些退休球星竟然拿這些事情來嘲弄現役球員，如果我是麥基，我也有同樣的反應。」杜蘭特也拿歐尼爾過去場上表現來反擊，「他（歐尼爾）灌籃也會沒灌進，每次罰球不也投麵包，離開油漆區之後就不會投籃了，就算他技巧不好，但他比別人高大，還是可以成為一個很棒的球員啊！作為一名球員，都會有自己的缺陷，他自己也轉隊很多次，並不全然是名完美的中鋒，每個人都有自己的缺點。」

對於杜蘭特的言論，歐尼爾也反擊，他在推特上表示這不關他（杜蘭特）的事情，並且表示，他能理解杜蘭特想力挺隊友的心情，但就算如此，麥基仍是名笨拙的球員。