NBA》才剛拿到新球衣… 轉隊首戰砍12分被開除
2017/02/25 09:33
卡斯比（左二）轉隊首戰弄傷大拇指。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕與卡森斯（DeMarcus Cousins）一同被交易至鵜鶘的前鋒卡斯比（Omri Casspi），僅出賽1場就弄傷大拇指而遭開除，鵜鶘簽下威廉斯（Reggie Williams）頂替。
卡斯比昨在鵜鶘初登場，總計9投5中攻12分，表現還不錯，卻在第三節防守火箭後衛戈登（Eric Gordon）時弄斷右大拇指，預估要休大約4週。
根據ESPN報導，鵜鶘與威廉斯簽10天短約，為了空出位置，只能裁掉剛換來的卡斯比。威廉斯本季在鵜鶘出賽5場，場均5分1.2籃板，1月1日遭到開除，如今又以短約重返鵜鶘。
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