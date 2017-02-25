NBA》沒趕上集合時間 老鷹施洛德遭禁賽一場

施洛德遭老鷹禁賽一場。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹後衛施洛德（Dennis Schroder）在明星周結束後，因沒有在規定時間內向球隊報到，遭球團禁賽一場做為懲罰。因此今天對上熱火一戰，施洛德將不會上場。

施洛德在明星周假期返回故鄉德國，但他因沒有辦妥返回美國的簽證，因此錯過老鷹在前兩天的賽前練習。「我換了新護照，但忘記放我的新簽證，老鷹隊以及聯盟都試著協助我，但還是沒趕上飛機，我對我的隊友還有球隊感到抱歉。」

總教練布登侯澤（Mike Budenholzer）表示，施洛德將在明天對上魔術的比賽中恢復先發。「我們有很好的談話，施洛德是球隊成功的一大功臣，我想這次事件能讓他成長，並了解尊重球隊和隊友是很重要的。」

施洛德坦言對於禁賽處分感到失望，但他也虛心接受，並準備好要面對下一場比賽。施洛德本季場均可得17.9分、6.3助攻及2.9籃板。