MLB》17歲二刀流高中生超夯 權威雜誌：比大谷還強

格林尼有機會成為今夏的選秀狀元。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國天才高中生格林尼（Hunter Greene）年僅17歲就能「二刀流」，投球不但能豪邁飆出100英哩（160公里）火球，長打能力更是獲得球探一致好評，除此之外他還能擔綱游擊守備大關，是不可多得的棒球天生好手。

權威媒體《棒球美國》日前將格林尼列為今年選秀排名第1的新秀，更拿他來與東洋二刀流大谷翔平比較一番，認為格林尼要比同齡的大谷翔平優秀許多。

格林尼來自洛杉磯謝爾曼奧克斯的聖母高中，高一就繳出4成19打擊率，5轟與18支長打的恐怖成績，季後還在全美高中棒球經典賽中的全壘打大賽中稱霸，此外他投球還能飆出100英哩的極速，已被許多球探列為今夏選秀的頭號目標，不過他本人則表示高中畢業後將先到棒球名校UCLA就讀。

一名美聯的球探就表示從未看過這樣投打都同樣出色的選手，「毫無疑問格林尼要比同齡的大谷翔平更優秀，他在15歲為美國隊出賽時就展現所有才華，今年夏天我們肯定會再看到他。」