MLB》17歲二刀流高中生超夯 權威雜誌：比大谷還強
2017/02/25 10:08
格林尼有機會成為今夏的選秀狀元。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕美國天才高中生格林尼（Hunter Greene）年僅17歲就能「二刀流」，投球不但能豪邁飆出100英哩（160公里）火球，長打能力更是獲得球探一致好評，除此之外他還能擔綱游擊守備大關，是不可多得的棒球天生好手。
權威媒體《棒球美國》日前將格林尼列為今年選秀排名第1的新秀，更拿他來與東洋二刀流大谷翔平比較一番，認為格林尼要比同齡的大谷翔平優秀許多。
格林尼來自洛杉磯謝爾曼奧克斯的聖母高中，高一就繳出4成19打擊率，5轟與18支長打的恐怖成績，季後還在全美高中棒球經典賽中的全壘打大賽中稱霸，此外他投球還能飆出100英哩的極速，已被許多球探列為今夏選秀的頭號目標，不過他本人則表示高中畢業後將先到棒球名校UCLA就讀。
一名美聯的球探就表示從未看過這樣投打都同樣出色的選手，「毫無疑問格林尼要比同齡的大谷翔平更優秀，他在15歲為美國隊出賽時就展現所有才華，今年夏天我們肯定會再看到他。」
相關新聞
- MLB》春訓開幕戰 洋基彪形菜鳥轟到月球（影音）
- 中職》「期待兄弟奪冠」大聯盟教練結束三週客座之旅
- MLB》馬林魚公布春訓開幕戰先發 不是陳偉殷
- MLB》600轟巨砲遭冷落 索沙不滿：人們忽略我
- 經典賽》官網點名可能對韓先發 以色列百勝老將要拚回美職
- MLB》虎王比賽前會不會做愛？凱特阿普頓語出驚人
推薦新聞
-
NBA Live》籃網拚止敗 林書豪復出首戰高效率2017/02/25 11:07
-
NBA》將轉行當球評 波許：不用再流汗跟跑步了2017/02/25 11:07
-
經典賽》血型決定強弱？解析日本隊王牌神秘巧合2017/02/25 10:31
-
網球》肩傷已復原？喬帥墨西哥公開賽提前出賽2017/02/25 09:20
-
台日對抗賽》中職情蒐多用心？「鄉長」貼這張圖秒懂2017/02/25 09:09