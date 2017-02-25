NBA Live》籃網拚止敗 林書豪復出首戰高效率

林書豪今天復出戰金塊，睽違26場復出將面臨終止籃網14連敗的重任，此外林書豪還要挑戰睽違2年先發場次達到30場的門檻，以及生涯最佳場均成績等目標。

第三節

下半場一開始林書豪仍在場上，但未有突出表現，籃網仍遭金塊壓制，林書豪傳出2次助攻後被換下場，籃網落後分數來到15分。

第二節

籃網積極搶攻與金塊互相飆分，老將佛伊（Randy Foye）表現亮眼連拿5分，籃網飆出高達6成的團隊三分命中率，持續與金塊拉鋸。

但在9分鐘之後籃網防守陷入亂流，被金塊打出10：2攻勢，但林書豪仍被教練按在板凳席，直到4分30秒時才重返場上。

回到場上後林書豪快速切入，在2人包夾下上籃取分，目前3投2中拿下5分3助攻，但籃網防守崩盤，讓金塊在半場前就拿下62分。

半場終了前林書豪發動最後一波進攻，成功切入禁區取得2罰機會，2罰俱中後得分來到7分，籃網半場以53：64暫時落後。

第一節

林書豪今天復出擔任先發主控，開賽即幫助籃網打出9：4領先，個人首次助攻也在開賽2分鐘後到手，但金塊隨後打出10：0逆轉高潮，暫停過後林書豪投進三分球幫助球隊縮小落後差距。

籃網控管林書豪的上場時間，投進關鍵三分球後將他換下場休息，籃網替補大前鋒布克（Trevor Booker）表現活躍連拿5分，高砲塔漢米爾頓（Justin Hamilton）與後衛哈里斯（Joe Harris）都有三分球表現，首節打完籃網暫以25：30微服落後，林書豪只上場5分鐘。