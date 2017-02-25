NBA》巫師雙槍合砍69分無用 依舊不敵七六人

巫師以112：120敗給七六人。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕巫師今日作客費城，雖然沃爾（John Wall）與畢爾（Bradley Beal）兩人合力攻下69分，但巫師三分球僅投進5顆，只有七六人的一半，助攻數也不及對手，終場巫師以112：120敗給七六人。

本場比賽畢爾攻下40分，這是他本季第4次拿下40分以上的比賽。而沃爾則有29分、14助攻、8籃板的貢獻。雖然兩人表現優異，但球隊防守不佳，依舊無法擊敗對手，也中斷四連勝。

巫師本季對上末段班球隊的表現都不甚理想，與七六人的比賽中拿下1勝2敗，與魔術對戰的戰績同樣也是1勝2敗，而與熱火則是0勝2敗。

七六人此役共有7人得分上雙，卡文頓（Robert Covington）三分球9投5中，攻下全隊最高25分，外加11籃板。薩里奇（Dario Saric）貢獻20分、11籃板，麥康諾 （TJ McConnell）也挹注10分、8助攻。七六人拿下本季第22勝，在東部排名第13。