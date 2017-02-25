經典賽》血型決定強弱？解析日本隊王牌神秘巧合

達比修有。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本媒體今公布了一項有趣的統計數據，他們推論好投手血型大部分是A型，而這樣的數據套用在此次經典賽日本隊，剛好相符。

統計結果顯示，本次日本隊經典賽入選的28人當中，以A型最多，而13名投手當中，有10人都是A型，且預計的三大先發投手菅野智之、則本昂太、石川步都剛好是A型。

0型的球員在本次日本隊中則是第二多，占了6人，包括宮西尚生、中田翔等人，B型有武田翔太、松田宣浩、內川聖一、平田良介共4人，AB型的僅有坂本勇人1人。

有趣的是，目前旅美的三大日籍強投達比修有、田中將大及前田健太也都是A型。

不過，日媒報導也指出，這樣的統計數據與日本人的血型分布符合，A型占了40%為多數，O型30%、B型20%，AB型最少10%。但從科學角度來看，A型的人個性較細膩、穩重，自我要求也較嚴格，也許是因為這樣才容易成為好投手。