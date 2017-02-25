NBA》柯瑞弟攻生涯新高 小牛仍敗給灰狼
2017/02/25 11:57
小柯瑞攻生涯新高31分，小牛依舊以84：97敗給灰狼。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕小牛今日作客灰狼主場，雖然小柯瑞（Seth Curry）攻下生涯新高31分，但灰狼威金斯（Andrew Wiggins）與湯斯（Karl-Anthony Towns）也不甘示弱地合飆53分，終場小牛以84：97敗給灰狼。
小牛今日手感低迷，命中率42%不及灰狼的52%，35個籃板也較對手少了9個。而在賽前，小牛的排名在灰狼之前，領先0.5場勝差，但在賽後灰狼成功超前對手，目前為西部第12名。
小牛在得分方面，除了小柯瑞的31分，巴恩斯（Harrison Barnes）貢獻20分、6籃板，諾威斯基（Dirk Nowitzki）14投僅4中，拿下8分，外加7籃板。
而灰狼部分，威金斯拿下全隊最高27分，湯斯則是攻下26分、18籃板的雙十數據，盧比歐（Ricky Rubio）也挹注13分、14助攻。
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