MLB》紅襪球員「二刀流」 能灌籃還會「Logo Shot」（影音）
2017/02/25 13:43
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓如火如荼展開，位於佛羅里達海灣海岸大學的籃球體育館，僅在紅襪春訓基地的幾英里外，陣中投手凱利（Joe Kelly）及H.拉米瑞茲（Hanley Ramirez）一時興起，參與了籃球練習並秀了幾記三分長射。凱利拿起籃球頗有職籃球員架勢，在影片中投進一記橫越全場的空心球！H.拉米瑞茲則大秀「Logo Shot」炫技。
紅襪隊教頭法瑞爾（John Farrell）對於這些深藏絕技的球員感到驚艷：「這真的是一記長射，雖然這不在我們的傳接訓練裡面，但確實是一記好球」。
凱利橫越全場的空心球：
拉米瑞茲在中線投進一記空心球：
學校知名校友，從白襪到紅襪的投手塞爾（Chris Sale）也給自己一個空中接力：
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