MLB》凱許曼掌權洋基19年 美媒：建仔是罕見案例

凱許曼較少栽培出自產自銷的好先發。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今年農場戰力高居大聯盟前段班，更有2名投手入選百大新秀。知名洋基部落格「Bronx Pinstripes」撰文表示，這是洋基總管凱許曼（Brian Cashman）近20年來少見的情況，過去栽培成功的先發投手一隻手數得完。

凱許曼1998年上任洋基總管，掌權邁向第19年，文章作者羅唐迪（Andrew Rotondi）表示，只有佩提特（Andy Pettitte）、王建民與休斯（Phil Hughes）算是自產自銷的好先發，「只有3人看似遺憾，但他們都幫助洋基維持五成勝率的戰績，共創隊史的輝煌時光。」

洋基1995年選秀挑中的佩提特，在洋基拿下219勝，無疑是隊史最好的先發之一，但自從他之後，洋基就沒選到好貨，直到2000年簽下20歲的王建民，他在菜鳥年先發17場，2006-07年連2季奪19勝，「如果不是因為跑壘受傷，他仍是洋基2009-12年的主力，但短暫的成功並不抹滅王在洋基的成就。」

如今洋基有不少令人期待的菜鳥，像是塞維里諾（Luis Severino）、百大新秀第87名的卡普里耶利安（James Kaprielian）、第91名的薛菲爾德（Justus Sheffield），在田中將大、沙巴西亞（CC Sabathia）可能於季後離開球隊情況下，扮演重要的頂替角色。