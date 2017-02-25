世大運邀請賽 台培隊戰天津獅因雨取消

天母球場因大雨不斷造成場地積水。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕為備戰今年8月台北世大運，昨起連3天在天母球場舉行「世大運賽前棒球邀請賽」，但因大雨不斷造成場地積水，台灣培訓隊今天比賽又取消。

世大運邀請賽有台灣培訓隊、捷克隊、韓國嶺東大學隊、中國天津獅4隊較勁，共打6場比賽，培訓隊昨首戰捷克因雨打不成，原定今午11點再戰天津獅，一度延至12點開打，但因雨勢過大，仍決定取消，不另行補賽。

連兩天未能比賽，台灣培訓隊最終戰是明晚5點碰上韓國嶺東大學，預定由左投呂彥青先發，但天氣仍是最大變數。

世大運賽前棒球邀請賽今、明天賽程

★2/25

11:00 天津獅 vs. 台灣培訓隊（因雨取消）

17:00 捷克 vs. 韓國嶺東大學

★2/26

11:00 天津獅 vs. 捷克

17:00 台灣培訓隊 vs. 韓國嶺東大學