NBA》將成自由球員 冠軍中鋒2隊爭搶

柏格特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕即將成為自由球員的澳洲中鋒柏格特（Andrew Bogut）面臨了職業生涯十字路口：火箭及騎士，兩支主要的季後賽強隊都傳聞相中這位有冠軍經驗的高個子。其實不只騎士與火箭，前東家勇士隊也傳出想將過去曾經一同拿下冠軍的球員找回來，不過這傳聞在今天被教練柯爾（Steve Kerr）否認，表示目前沒有增添內線球員的計畫。

此外，《ESPN》先前報導指出，馬刺也相中柏格特，不過經過評估，騎士跟火箭被看好最容易簽得這位中鋒，因為他們在防守上急需高個子的支援外，也積極的想要擊敗勇士。

柏格特在被交易至76人之後，預計將會被釋出，而且不會重新回到小牛或76人，外界推測若柏格特選擇了火箭，可能會擔任卡培拉（Clint Capela）的主要輪替。預計在進攻上，柏格特能參與球隊的擋拆或擋切體系，或是為射手拉出空間，這在他過去表現中，顯示出他有這方面的能力。

如果柏格特加入騎士，他的角色將令人好奇，因為他既可以與洛夫（Kevin Love）搭配成為先發的內線組合，但是騎士隊更傾向將更多射手擺入陣容，舉例來說，去年中鋒莫茲戈夫（Timofey Mozgov）在傷癒歸隊之後機會仍然很少，因為圍繞著洛夫的戰術更有效率，如果球隊只單純需要一位捍衛禁區的角色，那柏格特可能有點大材小用了。

通常自由球員挑選球隊會考慮諸多因素，從簽約金、球隊角色到所居住的城市。騎士隊有著最佳的奪冠優勢，但是所提供的金額可能無法與火箭隊相比。目前看來，騎士可能招募前明星控衛D.威廉斯（Deron Williams）以及柏格特，不過仍不排除火箭成為最後落腳處的可能。