NBA》湯瑪斯遭暴龍惡意犯規 兩隊爆衝突（影音）
2017/02/25 12:25
〔體育中心／綜合報導〕暴龍今在主場迎戰塞爾提克，終場也順利地以107：97擊退對手。但在第二節時，暴龍前鋒卡羅（DeMarre Carroll）對I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）惡意犯規，兩隊發生衝突。
在第二節剩下2分多鐘時，湯瑪斯持球準備衝進籃下，但卡羅猛力一推，湯瑪斯整個人飛出去跌至場邊。之後湯瑪斯馬上站起來準備與卡羅理論，隊友克勞德（Jae Crowder）也上前助陣，場面混亂。
所幸之後兩人遭其他隊友隔開，沒有釀成更大衝突。卡羅遭判一級惡意犯規及1次技術犯規，而湯瑪斯也同樣收到1次技術犯規。
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