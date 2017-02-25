NBA》3個17大三元！魏少寫下40年瘋狂紀錄

魏斯布魯克（右）。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕雷霆一哥魏斯布魯克今天在與湖人的比賽中，僅花了19分鐘就完成本季第28次大三元，也率領球隊以110：93拿下勝利。

雷霆今天在主場迎戰湖人，魏斯布魯克（Russell Westbrook）此役18投僅4中，得分並不突出，但他只花了19分鐘就完成大三元，仍相當不容易；且他單場拿下17分、17助攻、17籃板，也是聯盟40年來，第3位達成這項紀錄的球員。總計魏斯布魯克今天共上場35分鐘，貢獻17分17助攻18籃板。

剛從公牛轉隊過來的新同學吉柏森（Taj Gibson）和麥德莫（Doug McDermott），分別拿下12分、8分。

現年28歲的魏斯布魯克生涯共完成65次大三元，為目前聯盟史上排名第5，緊追在排名第4（78次）的張伯倫（Wilt Chamberlain）之後，目前仍以名人堂球星「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的181次最高。

此外，魏斯布魯克至今仍維持31.1分10.5籃板10.1助攻的成績，他也可能繼羅伯森之後，成為聯盟史上第二位單季場均大三元的球員。