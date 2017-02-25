本田菁英賽》第二回合潘政琮暫居第5 最後一洞誤擊觀眾讓他好難過

第二回合結束，潘政琮位居第五。（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕潘政琮在本田菁英賽第2回合又有穩定的表現，今天他打出68桿，總計134桿依舊並列第5。不過，他在第18洞的第2桿打中場邊1名觀眾的頭部，讓小潘覺得難過。

潘政琮今天打下1個老鷹、3個博蒂和3個柏忌，低於標準桿2桿完賽，維持在第5名。小潘在最後1洞5桿長洞開球打進球道沙坑，第2桿攻向238碼外的果嶺，這球打得有點偏左飛去，最後擊中1名男性觀眾的頭部。

大會工作人員趕緊請來救護人員處理，雖然這名觀眾流了一些血，所幸並無大礙。潘政琮上前關切，也簽了一顆球送給他表示歉意。

小潘在推特上說：「今天在第18洞擊中1名觀眾，看著他倒下，這是我覺得最糟糕的感受，希望他沒事。」

雖然這件意外多少影響了小潘的心情，但他還是重拾專注力，第3桿回切上果嶺，並推進28呎的推桿，以博蒂收尾。

今天他最精采的推桿則是第3洞，這個長洞小潘兩桿就攻上果嶺，36呎長推進洞打下老鷹。

目前並列領先的是R.帕瑪和布萊恩，R.帕瑪繳出今天全場最低的65桿，布萊恩則以67桿完賽，兩人的總成績都是131桿。佛勒則以1桿之差排名第3，印度拉希里133桿排第4。

潘政琮今天在第18洞誤擊觀眾，事後他親自致歉關心。（取自PalmBeachPost.com）

受傷觀眾在緊急處理後並無大礙。（取自PalmBeachPost.com）