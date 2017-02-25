MLB》梅登家族春訓亮相 正妹孫成嬌點
2017/02/25 12:28
〔體育中心／綜合報導〕去年小熊打破百年魔咒奪冠，總教練梅登（Joe Maddon）執教功不可沒，今天球團在亞利桑那州的梅薩春訓基地進行奪冠慶功大會，梅登獲頒梅薩市鑰，一家人也同行並留下難得合影。
梅登的一雙兒女，今天攜家帶眷前來與父親共襄盛舉，一家10人還舉起世界大賽獎盃合影留念，而15歲的孫女泰勒卻意外因亮眼外表成球迷的關注焦點。
梅登育有1子1女喬伊與莎拉，2人也為家族添得5個寶貝金孫，而梅登還抽空開著高爾夫球車帶著2名孫女在球場兜風，享受難得的天倫時光。
梅登帶孫女開車兜風。（取自喬伊推特）
梅登與世界大賽冠軍獎盃合拍全家福。（取自喬伊推特）
梅登女兒莎拉（中）、女婿席歐（左）、孫女泰勒（右）以及孫子合影。（取自莎拉推特）
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