NBA》轉戰火箭表現佳 L.威廉斯：意義重大

L.威廉斯轉戰火箭首戰亮眼。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕L.威廉斯（Lou Williams）轉戰火箭後首戰表現亮眼，在昨日對上鵜鶘一役，攻下全隊最高27分，再加上2籃板、2助攻，為自己打出一個好的開始。

L.威廉斯征戰NBA已12年，他曾有6次機會闖入季後賽，但只有一次打進第二輪。L.威廉斯表示，自己不僅是從排名第14的湖人轉戰到第3的火箭，還加入能爭奪冠軍的球隊。

「加入火箭對我生涯後期來說意義重大，能處在一個高水準的競爭中，並能跟許多擁有成功經驗的隊友一起打球。這些年來，我已經建立了自己的名聲，所以隊友都很尊重我，且他們希望我能成為團體中的一份子，這對我來說意義重大。」

L.威廉斯還回憶起本季在湖人時，曾被火箭痛擊慘輸39分，「當時就在火箭主場，火箭贏了快50分，就像在我臉上重擊一拳一樣。」