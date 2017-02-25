他被笑史上最爛滑雪選手 背後故事紅到全世界（影音）

〔體育中心／綜合報導〕來自委內瑞拉的滑雪選手索拉諾（Adrian Solano），本週在芬蘭的世界滑雪錦標災難性演出，被評論員嘲笑是「全世界現存最爛滑雪手」，但他不氣餒，賽後接受外媒採訪宣示，「就從這裡滑到奧運！」

索拉諾的參賽過程相當坎坷，雖然在熱帶國家夢想當一名滑雪選手，卻只能溜直排輪訓練，於是取得代表國家參賽的資格後，原本計畫先去瑞典訓練一個月，未料在法國被移民官擋下來，將他遣返回國。

「我說要去瑞典訓練，他們不相信在委內瑞拉可以滑雪，我只能解釋我們都溜直排輪訓練。」索拉諾表示，他身上只有28歐元（約906台幣），被警察認為滑雪只是個幌子，真正目的是逃離鬧飢荒的家鄉，因而被遣返委內瑞拉。

索拉諾。（法新社）

此舉引發委內瑞拉不滿，外交部長發聲明譴責法國污辱他們的運動員。索拉諾的際遇獲得許多網友的同情，紛紛在募資平台「GoFundMe」援助，幫助他趕上芬蘭的滑雪賽。

然而，索拉諾錯失1個月的練習時間，比賽當天是他第一次在雪地上滑雪。十公里的資格賽中，他花了37分39秒才完成第一個3.5公里，相當於其他選手完成賽事的時間。當然，索拉諾沒有完成賽事，生嫩的滑雪動作還淪為眾人笑柄。

「雖然我沒看過真正的雪，也沒有機會在這邊訓練，但我盡我所能表現，」索拉諾在instagram寫道，「也許我摔倒很多次，但真正重要的是，我會一直爬起來。」

索拉諾第一次在雪地滑雪就是世界賽。（美聯社）

索拉諾頻頻跌倒。（路透）

許多人都在偷笑索拉諾滑倒的模樣。（法新社）

索拉諾。（路透）

索拉諾滑回終點的興奮神情。（歐新社）

索拉諾意外爆紅。（路透）