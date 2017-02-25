NBA》今年首度出賽 林書豪奪7分、5助攻

〔記者廖聿偉／台北報導〕缺席近兩個月、26場比賽的林書豪，今傷癒復出攻下7分、5助攻，但籃網防守漏洞百出，前三節就讓金塊得分破百、落後達26分，末節雙方板凳出清，林書豪未再上場，終場籃網109：129不敵金塊，吞下15連敗，2017年僅拿下1勝。

林書豪重返先發，教練刻意控制他的上場時間，首節出賽近六分鐘，貢獻一記三分球，送出1助攻和1籃板。次節，林書豪於中段才歸隊，靠著兩次切入進帳4分。

下半場林書豪僅在上場5分鐘，未有分數進帳。明星中鋒羅培茲攻下17分，但緊抓下1籃板，籃網禁區遭打爆，金塊在內線強攻62分，全場最多落後達32分，本季勝場數仍未突破雙位數。

林書豪今天復出拿下7分5助攻。（美聯社）