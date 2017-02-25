NBA》史上最爽浪人？ 2球隊砸9.3億將他解雇

D.威廉斯遭解雇仍能領3000萬美元。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小牛日前以250萬美元的買斷金將「小胖」D.威廉斯（Deron Williams）釋出，看似球員生涯步入尾聲，但事實上D.威廉斯仍能在2020年前至少坐領540萬美元的高薪。

籃網2010年以5年9900萬美元天價合約簽下D.威廉斯，但前年雙方不歡而散，改以2750萬的巨額買斷金分手，而當初籃網這筆買斷金則分期支付，因此到2020年之前D.威廉斯都能領有540萬美元的薪資保障，再加上小牛的250萬，2隊合計支付3000萬美元（約新台幣9.3億元）將他解雇。

成為自由球員後，外界評估騎士將出手網羅D.威廉斯，可望滿足「大帝」詹姆斯（LeBron James）的要求。