高中木棒聯賽》平鎮擊敗西苑 闖進4強

平鎮朱益生後援，表現關鍵。（記者林宥辰攝）



〔記者林宥辰／嘉義報導〕高中木棒聯賽8強賽，平鎮高中今遭遇西苑高中，雙方前5局打完戰成1:1平手，平鎮高中6局之後火力才甦醒，6、7、8局合計攻下7分，終場8:1提前於8局擊敗西苑，闖進4強。

雖然帳面上是扣倒，平鎮總教練吳柏宏仍坦言打得辛苦，他指出，由於前兩屆平鎮都在8強止步，球員們賽前看得出緊張，先發投手古林睿煬臨場狀況不好，於是換上左投朱益生接替。

朱益生後援5局無失分，是比賽贏球功臣之一，他說賽前全隊對西苑並未輕敵，反而太過緊張，今天贏球算小鬆一口氣，但目標是冠軍，因此大意不得。林靖凱6局下擊出關鍵安打，幫助球隊超前，他也說賽前全隊壓力大，打得有些放不開。

平鎮林靖凱。（記者林宥辰攝）