經典賽》荷蘭與LG雙子握手言和 熱身賽4戰僅1勝

〔記者羅志朋／綜合報導〕2月8日荷蘭赴美國亞歷桑納集訓，備戰經典賽，今天和韓職LG雙子打熱身賽，最終雙方以6：6握手言和，集訓期間熱身賽累積戰績1勝2敗1和，明天將與LG雙子再打一場熱身賽，後天啟程赴南韓首爾。

熱身賽首戰荷蘭2：5不敵KT巫師，第2戰9：10敗給NC恐龍，21日第3戰對美國社區大學Gateway Community College，荷蘭15：0大勝，今天和LG雙子打成平手。

上一屆經典賽荷蘭打進四強，為隊史最佳戰績，這一屆經典賽陣中不少投手為台灣球迷所熟悉的面孔，包括吉爾（Jair Jurrjens ）、馬帝斯（Shairon Martis）、柯德曼（Robbie Cordemans）、 威爾（Diegomar Markwell）都曾來台打過中職。

另外，軟銀洋投范登赫克（Rick VandenHurk）掛荷蘭頭號王牌，范米爾（Loek van Mil）和沙巴朗（Juan Carlos Sulbaran）去年皆在美職3A球隊發展，加上幾名荷蘭聯賽好手，整體投手戰力其實並不弱。

荷蘭隊熱身賽賽程（以下皆為台灣時間）：

2.17 vs. KT巫師 2：5輸球

2.18 vs. NC恐龍 9：10輸球

2.21 vs. Gateway Community College 15：0贏球

2.25 vs. LG雙子 6：6平手

2.26 vs. LG雙子

3.3 vs. 尚武

3.5 vs. 警察廳