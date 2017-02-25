NBA》談今年首度出賽 林書豪心中滿是感謝

林書豪表示狀況將漸入佳境。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕相隔2個月林書豪終於重返球場，今天受到教練保護僅上場14分鐘，小試身手拿下7分、5助攻，賽後他表示雖然結果並不如意，但仍是很棒的經驗，自己也在慢慢找回球感當中。

本季大半時間都待在傷兵名單，這讓林書豪更加珍惜上場機會，他也發推特表示，感謝這一切小的事情，我常常將健康視為理所當然，期盼我們繼續努力直到一切都朝對的方向前進。