NBA》太陽錯失關鍵罰球 延長賽不敵公牛

魏德轟全隊最高23分，率公牛在延長賽以128：121擊退太陽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太陽今天作客公牛主場，在第四節剩下1.5秒時，公牛以108：106領先，但此時魏德（Dwyane Wade）對布克（Devin Booker）造成犯規，讓布克有3次罰球機會，但他卻在第三球時失手，因此兩隊戰成平手，進入延長賽。終場公牛以128：121擊退太陽。

在第三節時太陽原先還有13分的領先，但公牛靠著魏德與巴特勒（Jimmy Butler）在第三節合攻14分，追分成功。而在延長賽時，公牛一直位居領先位置，之後一舉拿下勝利。太陽今天共有19次失誤，較對手多7次，罰球命中率也遜於對手，因此只能忍痛吞敗。

太陽球員得分部分，布克攻下全場最高27分，但卻錯失關線罰球，無法在正規賽就拿下勝利。克里斯（Marquese Chriss）、華倫（TJ Warren）與布雷德索（Eric Bledsoe）都各拿下17分，布雷德索另有10次助攻。

而公牛部分，魏德攻下23分，巴特勒則挹注22分、9助攻。羅培茲（Robin Lopez）也有19分、6籃板的進帳。公牛目前為東部第7，而太陽則持續在西部墊底。