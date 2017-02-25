網球》糗！喬帥老婆開直播 碎念老公全都錄
2017/02/25 15:18
Oops!（擷取自喬科維奇臉書影片）
〔體育中心／綜合報導〕正從肩傷復元中的前球王喬科維奇（Novak Djokovic）日前由妻子伊蓮娜（Jelena Djokovic）在臉書上直播練球畫面，在影片尾聲，喬帥從妻子手中抓住手機並說道：「我比較喜歡自己拿著相機，讓我覺得自己更融入畫面中。」這句話使伊蓮娜有點不悅，想要結束直播卻誤觸前後鏡頭切換鍵，接著對喬科維奇用塞爾維亞語碎念了一番：「你可以控制一下自己嗎？天阿！你不是應該要說『謝謝你，愛你』嗎？」說完才發現還沒將直播關閉的表情相當逗趣。
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