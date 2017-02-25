經典賽》史上最強中國隊力抗巨人 遭育成選手完封

那闖扛中國四番。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕獲得不少旅美球員助陣的史上最強中國隊，今與讀賣巨人三軍進行6局制的練習賽，終場以0：3輸球。

中國今天派出楊燕勇擔任先發投手，巨人三軍前三局沒得分，第4局2出局一壘有人情況下，六棒松崎啄也轟出2分砲，率領巨人先馳得點；6局，和田戀敲安上壘，再靠盜壘與對方守備失誤攻下第3分，率領巨人贏球。

巨人先發是育成選手橋本篤，連續解決6名打者後退場，隨後則是3名育成選手與巽大介各投1局，聯手完封中國隊。