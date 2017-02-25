NBA》嗆格林反踩勇士痛腳 老皮：73勝還不是沒冠軍
2017/02/25 14:01
格林。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士昨迎戰快艇，格林（Draymond Green）對皮爾斯（Paul Pierce）說的垃圾話意外成為焦點，事後皮爾斯也在推特上反擊，再度踩勇士痛腳，笑稱他們就算拿下73勝也還是沒奪冠。
勇士與快艇一役，兩強交鋒火藥味十足，格林對著今年即將退休的皮爾斯噴垃圾話，「想要巡迴之旅，你以為你是Kobe嗎？」這段話也意外引起球迷議論，有人認為格林這樣的說法太超過，也有人不以為然，認為這只是一般場上的垃圾話。
不過，皮爾斯也不是省油的燈，事後他也在推特上反擊，「你以為拿了73勝就能拿冠軍嗎？還不是3：1被逆轉」。
皮爾斯。（資料照，美聯社）
皮爾斯推特。（取自推特）
相關新聞
- NBA》3個17大三元！魏少寫下40年瘋狂紀錄
- NBA》今年首度出賽 林書豪奪7分、5助攻
- NBA》談今年首度出賽 林書豪心中滿是感謝
- MLB》紅襪球員「二刀流」 能灌籃還會「Logo Shot」（影音）
- NBA》轉戰火箭表現佳 L.威廉斯：意義重大
推薦新聞
-
網球》盧一哥爆冷勝前球王布萊恩兄弟 德雷海灘男雙晉4強2017/02/25 14:14
-
NBA》談今年首度出賽 林書豪心中滿是感謝2017/02/25 13:40
-
高中木棒聯賽》平鎮擊敗西苑 闖進4強2017/02/25 12:54
-
NBA》3個17大三元！魏少寫下40年瘋狂紀錄2017/02/25 12:30
-
MLB》梅登家族春訓亮相 正妹孫成嬌點2017/02/25 12:28