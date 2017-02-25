NBA》嗆格林反踩勇士痛腳 老皮：73勝還不是沒冠軍

格林。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士昨迎戰快艇，格林（Draymond Green）對皮爾斯（Paul Pierce）說的垃圾話意外成為焦點，事後皮爾斯也在推特上反擊，再度踩勇士痛腳，笑稱他們就算拿下73勝也還是沒奪冠。

勇士與快艇一役，兩強交鋒火藥味十足，格林對著今年即將退休的皮爾斯噴垃圾話，「想要巡迴之旅，你以為你是Kobe嗎？」這段話也意外引起球迷議論，有人認為格林這樣的說法太超過，也有人不以為然，認為這只是一般場上的垃圾話。

不過，皮爾斯也不是省油的燈，事後他也在推特上反擊，「你以為拿了73勝就能拿冠軍嗎？還不是3：1被逆轉」。

皮爾斯。（資料照，美聯社）

皮爾斯推特。（取自推特）