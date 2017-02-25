網球》盧一哥爆冷勝前球王布萊恩兄弟 德雷海灘男雙晉4強

盧彥勳。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金53.4625萬美元（約1644萬台幣）的美國德雷海灘男網賽，「寶島一哥」盧彥勳與印度老將佩斯（Leander Paes） 在男雙8強大爆冷門， 7：6（7：4）、2：6、10：7扳倒了地主頭號種子、ATP 史上最多男雙冠軍的布萊恩雙胞胎兄弟（Mike、Bob Bryan ），盧一哥也締造生涯4度與布萊恩兄弟交手的首勝，跌破專家眼鏡挺進4強。

心有靈犀一點通的布萊恩兄弟，坐擁横掃四大賽的16座大滿貫冠軍，外加倫敦奧運金牌，目前世界男雙排名仍並列第3，面對如此強大的前球王勁敵，首度合作的「台印聯軍」毫無懼色，開賽拉鋸搶7先馳得盤，儘管次盤遭遇對手反撲接連遭破而讓出；進入「超級搶10」盧一哥與43歲的南亞傳奇搭檔重整旗鼓，非種子「台印聯軍」連下5分領先，即使又被布萊恩兄弟咬上，7：7僵持之際「台印聯軍」再度搶分滅火，驚險贏得寶貴勝利。

賽後盧彥勳表示，此行與經驗豐富的佩斯前後排合作無間，這場幾乎沒有出現什麼缺點，能夠擊敗實力堅強的布萊恩兄弟，更讓他和戰友的士氣大振。

台灣時間週日上午7時，「台印聯軍」將再度登上中央球場，與第3種子菲律賓休利（Treat Huey）／白俄羅斯米爾尼（Max Mirnyi）爭奪男雙冠軍戰門票。