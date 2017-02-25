籃球》運球到一半綁鞋帶 這位女籃球員被罵翻（影音）
2017/02/25 14:37
〔體育中心／綜合報導〕球員在籃球場上務必要將鞋帶綁緊，這段看似理所當然的提醒卻相當重要，美國一名球員今天就因此付出慘痛代價。
西北大學女籃球員迪芮（Ashley Deary）今天在比賽中成了負面教材，因為她在運球準備過半場時，突然想到球鞋沒綁好，於是趕緊彎下腰綁鞋帶，未料對手趕緊上前將球抄走，完成籃下快攻得分，此舉不但讓全場觀眾傻眼，就連轉播的球評也說，「天阿迪芮，女孩你在幹什麼？」
雖然最後迪芮傳出全場最高的8次助攻，並率領學校以60：38贏球，但不尊重對手的行為也遭受輿論抨擊。
推薦新聞
-
網球》糗！喬帥老婆開直播 碎念老公全都錄2017/02/25 15:18
-
本田LPGA泰國高球賽》第2回合 曾雅妮並列27 南韓梁熙英暫居第一2017/02/25 14:58
-
經典賽》史上最強中國隊力抗巨人 遭育成選手完封2017/02/25 13:59
-
經典賽》荷蘭與LG雙子握手言和 熱身賽4戰僅1勝2017/02/25 13:24
-
高中木棒聯賽》平鎮擊敗西苑 闖進4強2017/02/25 12:54