籃球》運球到一半綁鞋帶 這位女籃球員被罵翻（影音）

〔體育中心／綜合報導〕球員在籃球場上務必要將鞋帶綁緊，這段看似理所當然的提醒卻相當重要，美國一名球員今天就因此付出慘痛代價。

西北大學女籃球員迪芮（Ashley Deary）今天在比賽中成了負面教材，因為她在運球準備過半場時，突然想到球鞋沒綁好，於是趕緊彎下腰綁鞋帶，未料對手趕緊上前將球抄走，完成籃下快攻得分，此舉不但讓全場觀眾傻眼，就連轉播的球評也說，「天阿迪芮，女孩你在幹什麼？」

雖然最後迪芮傳出全場最高的8次助攻，並率領學校以60：38贏球，但不尊重對手的行為也遭受輿論抨擊。