本田LPGA泰國高球賽》第2回合 曾雅妮並列27 南韓梁熙英暫居第一

曾雅妮。（資料照，記者趙新天攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕本田LPGA泰國高球賽今天下午補完第2回合，台灣女將曾雅妮打出4個博蒂、1個柏忌的69桿，以總計142桿回升至並列27名。打出67桿的南韓梁熙英，以總計133桿成為領先者。

本田LPGA泰國高球賽今天先進行第2回合補賽，曾雅妮從後9洞的第15洞打起，一上場就抓博蒂，隨後在第18和第1洞連續抓鳥，第4洞再賺1桿，只在收尾的第9洞吞了柏忌，她以69桿完賽，總計低於標準桿2桿並列27名。

這是曾雅妮從去年10月富邦LPGA台灣錦標賽以來，出賽6場18個回合以來的第1個6字頭成績，情況有回穩的跡象。

同場出賽的龔怡萍第2回合補賽16洞，博蒂、柏忌各打1個，平盤72桿完賽，總計147桿並列56名。

南韓梁熙英今天在補賽中打出6鳥、1柏忌的67桿，以總計低於標準桿11桿成為領先者，她以1桿之差領先泰國好手艾莉雅和中國一姐馮珊珊。南韓柳蕭然135桿排第4，美國克兒則是136桿獨居第5。

第3回合比賽隨即展開，一樣從後9洞出發的曾雅妮，目前打完7洞，她在第10和15洞打下博蒂，總成績低於標準桿4桿，排名繼續上升中。