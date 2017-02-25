經典賽》內川聖一傷退 日本隊熱身賽遭軟銀完封

藤浪晉太郎。（取自Daily Sports）

〔體育中心／綜合報導〕日本武士隊今和軟銀進行熱身賽，陣中大將內川聖一因傷退場，打線全場僅敲零星4安，其中3支皆由菊池涼介包辦，遭軟銀2：0完封，還發生2次守備失誤。

對上母隊軟銀，日本隊先發武田翔太3局無失分，飆出4K，第2任投手千賀滉大在5上被塚田正義敲出適時安打掉分，承擔這場熱身賽的敗投，藤浪晉太郎在6上中繼1局沒被敲安、失分，投出1次四壞球保送；8上軟銀牧原大成於無人出局一三壘有人時再擊出帶有1分打點安打，2：0收下勝利，同一個半局，一壘手內川聖一在守備時和跑者相撞，右肩受傷退場。

此役軟銀同樣動用6名投手，包括東浜巨、飯田優也、洋投蘇亞雷斯、嘉彌真新也、笠原大芽、森唯斗接力無失分，日本隊雖有第2棒菊池涼介火力全開，單場繳出4支3，但攻勢難串聯，種下敗因。