日職》春訓猛練投 松坂大輔今實戰2局失1分

松坂大輔。（取自日刊體育）

〔體育中心／綜合報導〕「平成怪物」松坂大輔春訓瘋狂練投，今天終於在熱身賽實戰，對戰巨人2軍先發2局被敲1安失1分，送出3次四壞球保送，最快球速投到142公里。

松坂大輔首局投出三上三下，第2局開始就投出保送，失掉1分後又連投2保送，最後在滿壘抓到雙殺下莊，他表示是因為改變下半身動作的關係，對今天的投球內容並不滿意，想找回1個月前的狀態。

松坂大輔去年季末最後一場例行賽，總算在一軍亮相，留下單局慘失5分的紀錄，後來他前往波多黎各冬季聯盟，繳出7局失1分代表作，今年合約年仍想在日本球界一搏最後機會的他，春訓更幾度練投上癮，一週投了近600球，後來因疲勞跳過紅白戰先發。

下一次松坂大輔登板將在3月2日，預計對羅德一軍投3局。