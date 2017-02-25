世大運》天母球場設備升級 培訓隊盼明日能出賽

曾琦（左）與總教練郭李建夫（右）。（世大運執委會提供）

〔體育中心／綜合報導〕為迎接2017世大運，北市府重新整修天母棒球場，原訂今日在天母棒球場舉辦的「2017臺北世界大學運動會棒球邀請賽」，由於天氣不佳賽事皆取消，不過台灣隊踏進整修後的天母棒球場也都感受到變化。

台灣隊總教練郭李建夫對整修後的天母球場印象深刻，更在受訪時表示：「現在的孩子打球很幸福。」也希望明日能正常出賽，因為選手狀況都很好，至於無緣對上捷克隊，郭李建夫表示：「捷克球風跟美國相似，陣中有小聯盟選手，但球是圓的，不到比賽結束都不能鬆懈。」

曾琦將在明下午5點對南韓領東大學先發，他表示會全力表現自己，不因外在天候因素而受影響，也會做好保暖動作，不讓身體失溫，而今天原本擔綱先發投手的廖乙忠，則會在日後高雄練習賽再登板。

捷克隊。（世大運執委會提供）