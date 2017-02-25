SBL》受林志傑故事啟發 許皓程成立專業訓練營

許皓程（右）邀請松山高中時期學長陳信安到場分享。（取自EMPOWER運動訓練粉絲頁）

〔記者卓佳萍／台北報導〕前金酒後衛許皓程季初悄悄高掛球鞋，他規劃出提供專業運動課程的訓練營，新頭銜是公司老闆，談到創業初衷，他深受林志傑故事與台灣原住民球員啟發，「他們都有很好的體格，只是缺少專業訓練的管道，真的很可惜。」

許皓程擔任松山高中助教多年，他表示，有一次體育班考試，兩名爆發力、身材都很好的原住民球員來考試，但因缺乏籃球基本功被刷下來，許皓程認為，現在他成立訓練營，就是希望幫助他們走向專業，進而實現不同層級的籃球夢。

至於林志傑故事，許皓程表示，他跟林志傑是同期，曾是室友，他看過林志傑爆肥時期，林志傑有很棒的體格，如果當時有更專業訓練輔助，也許會更不一樣，這就是他現在想做的事。

今日SBL場上有兩位球員陳子威、尚韋帆舉行引退賽，缺少儀式引退是否感到遺憾，許皓程沒有正面回答，但他保持樂觀，「現在我在做的就是延續籃球生命，把我過去20多年的經驗，傳遞給更多人。」

許皓程去年成立EMPOWER運動訓練營，他希望建立雷同NIKE訓練營模式，幫助台灣運動員有更多平台讓國內、外教練看見。

前金酒後衛許皓程退役後成立專業運動訓練營。（記者卓佳萍攝）