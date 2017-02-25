網協很忙？ 聯邦盃世界二組升降賽「台義大戰」放棄主場

〔記者梁偉銘／台北報導〕聯邦盃世界二組升降賽「台義大戰」，原定4月22至23日在台灣主場進行，不過我國網協以撞期三太子盃挑戰賽及全中運等為由，已決定放棄主場優勢改由對手義大利主辦，消息一出引發國內球迷熱議。

台灣女網隊今年首闖聯邦盃世界二組，但第一輪客場1：4敗給俄羅斯，4月世界二組升降賽原定主場對上4屆聯邦盃冠軍的傳統強權義大利隊，若寶島娘子軍再輸球，明年就被打回亞洲／大洋洲區一級。

國際網總於官網透露，台灣網協放棄主場權利，義國網協則同意主辦，因此屆時此役改在義大利進行，且下回台、義兩隊若再狹路相逢，仍由對方取得主場。此外，已宣布本球季結束退休的前法網冠軍、義大利36歲老將史姬亞鳳（Francesca Schiavone），也可望在自家球迷面前出戰。

至於台灣網協放棄主辦此次賽事的說明如下：

1、台義聯邦盃比賽時間為4/22-4/23，主辦國必須在4月15號前將所有比賽場地準備完畢提供主客隊練習，本會洽詢符合比賽規定尺寸標準的相關室內場館皆無空檔或部份已準備維修提供2017年世大運比賽場館。

因世界二級比賽規定一定要有媒體轉播（四月份為多雨季節本會必須考量雨天場備因素，一切以室內場館為唯一選擇。）

2、4/15-4/23日適逢本會向ATP申辦第四屆華國三太子盃男子網球挑戰賽期，同時4/22-4/23起全國中學運動大會（ 以下簡稱全中運）也在彰化正式展開。本會負責全中運裁判支援工作並在籌備會議已將相關合格裁判名單提報全中運賽會，同時將部份合格裁判與預備裁判支援華國三太子盃男子職業賽，就目前本會現有的合格裁判人數必須符合世界二級聯邦盃的要求，的確無法支援需求標準。

基於以上兩大因素，加上相關人事物與媒體轉播資源有限，恐怕造成調度排擠效應影響三大活動賽事品質，本會決定向ITF提出更改比賽地點可能並獲ITF開會同意改由義大利主辦。