台日對抗賽》中職聯隊首次練習 恰恰首場扛四番

〔記者徐正揚／桃園報導〕中職聯隊今天在桃園棒球場練習，因為天候不佳，只在室內簡單活動，根據總教練洪一中的初步規劃，第3、4棒將由王柏融、彭政閔擔任，28日第1場的先發投捕搭檔是王溢正與林泓育。

洪總指出，彭政閔是這次擔任中職聯隊的隊長，角色將以指定打擊為主，「恰恰一定會打第4棒，這是對老選手的尊重，就像我們去年排陳金鋒打第4棒一樣。」他說。

中職聯隊將於明天啟程飛往日本福岡，2場「2017中職日職交流賽」的先發投手分別是王溢正、鄭凱文，洪總表示，隨行3名洋投都在牛棚待命，每人最多負擔3局。賽格威下午進牛棚練投，狀況不錯。

Lamigo桃猿洋投賽格威進牛棚練投。（中華職棒聯盟提供）