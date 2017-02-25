NBA》暴龍戰力拉警報 主控羅利受傷歸期未定

羅利。（資料照，今日美國）

〔記者張浩群／綜合報導〕力爭季後賽前段席次的暴龍今天傳出噩耗，主控羅利（Kyle Lowry）今傳出右手腕受傷，歸期未定，對於目前東部第四的暴龍影響甚鉅。

羅利今天因為右手腕受傷無法出賽，球團表示，羅利將進行X光檢查，等報告出爐後再進行進一步的評估。

「這對我們來說是晴天霹靂的消息！」暴龍總教練凱西（Dwane Casey）表示，他不知道羅利何時才能歸隊，而他也透露羅利在明星賽前對戰黃蜂時受傷，球團以為經過明星週的休養之後就會改善，但情況並非如此。

羅利本季出賽56場，場均繳出22.8分、4.8籃板、6.9助攻，他的缺陣勢必將讓暴龍戰力大打折扣。