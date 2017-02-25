中職》會是支全壘打嗎？陳凱倫、劉時豪分享繪本

中職聯隊劉時豪、陳凱倫念故事給小朋友聽。（中華職棒聯盟提供）

〔體育中心／綜合報導〕2017中華職棒季前公益宣傳活動，今天由Lamigo桃猿隊的劉時豪及富邦悍將的陳凱倫2位選手，為桃園復興鄉三光國小棒球隊的小朋友，分享中職繪本《會是支全壘打嗎？》，讓小朋友們更愛棒球。

繪本故事以小學為背景，敘述一個內心喜愛棒球卻因為挫折而排斥，在學校體育課打樂樂棒球時，寧可在一旁玩手機的小學生「汪達」，某天在路上遇見遊戲主角「球仔」，進而從棒球比賽中獲得勇氣的故事，內容與時下環境相仿又帶點奇幻。

陳凱倫與劉時豪雖然非隊友，但仍展現無比的默契，合力以生動詼諧的方式講解故事，最終陳凱倫強調：「不要太在意結果，做任何事都要有勇氣及決心。」

三光國小棒球隊。（取自中華職棒臉書）