中職》LamiGirls新成員出爐 李杜軒妹妹入選（影音）

四位入選Lamigirls的新人牙璽喬（左起）、籃靖玟、陳玟伶、李亞璇。（記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊旗下啦啦隊LamiGirls舉辦第5屆「星計劃」徵選，今天進行決選，12位從初選晉級的女孩中，選出4位LamiGirls新成員，最後由牙璽喬、籃靖玟、陳玟伶、李亞璇出線。

本屆評審陣容有孫協志、曹西平、陳思璇跟Kimiko老師，進入決選的晉級者有12位，最後由牙璽喬、陳玟伶、籃靖玟和李亞璇脫穎而出。

決選會上女孩們帶來精彩的舞蹈表演以及才藝表演，評審依參賽者現場舞蹈（佔總分50%）、才藝表演（佔總分30%）給分，觀眾朋友另可利用直播單位麥卡貝網路電視手機簡訊投票機制以及現場觀眾投票機制為參賽者拱高分數，手機簡訊投票以及現場投票各佔總分10%。

LamiGirls新成員李亞璇是職棒球員李杜軒的妹妹，她是唯一手機簡訊投票破千的參賽者，她表示感謝大家和家人支持，很高興自己做到了，希望以後能夠繼續支持她。

而總成績最高分的籃靖玟表示，初選時雖然遭評審曹西平毒舌批評，但今天用好表現讓全場為之一亮，讓曹西平大為稱讚，她相當開心，也覺得非常榮幸。

四位評審老師Kimiko、林嘉綺、孫協志、曹西平。（記者陳志曲攝）

Lamigirls學姊與學妹合影。（記者陳志曲攝）

李亞璇。（記者陳志曲攝）

陳玟伶。（記者陳志曲攝）

牙璽喬。（記者陳志曲攝）

籃靖玟。（記者陳志曲攝）

Lamigirls學姐表演。（記者陳志曲攝）

Lamigirls學姐表演。（記者陳志曲攝）