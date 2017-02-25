SBL》楊哲宜菜鳥教頭闖季後賽 拒絕遭對手橫掃

金酒林力仁上籃遭判進攻犯規。（記者劉信德攝）

〔記者卓佳萍／新北報導〕金酒昨天拜台銀所賜，搶下季後賽最後一張入場券，今天對手正是台銀，金酒終場以92：91險勝，楊哲宜本季首掌金酒兵符就闖進季後賽，他表示，對他跟球員來說，都是一種肯定。

楊哲宜上季退下球員身分，改接金酒教練一職，他表示，教練工作不是那麼容易，跟想像不同，他感謝球員願意相信他與配合。

第六名的金酒季後賽首輪對手可能是裕隆、台啤，楊哲宜表示，球隊本季對戰這兩隊不曾開胡，隊型相似，對方球員經驗比較好，但他認為，相對來說，他們壓力比較小，年輕球員腎上腺素一爆發，很難說。

楊哲宜也強調，不想要首輪前兩場就打包回家，多打一場是一場，季後賽是用錢也買不到的寶貴經驗。

金酒洋將菲爾普斯和台銀洋將李恩對位，籃下出手。（記者劉信德攝）

蕭順議上籃得分。（記者劉信德攝）

金門酒廠總教練楊哲宜（中）與球員。（資料照，記者陳志曲攝）